Министерство внутренних дел давит на экспертов, которые исследовали вещественные доказательства, фигурирующие в деле о растрате госсредств ведомства при закупке рюкзаков для Нацгвардии с участием сына министра Арсена Авакова Александра.

Об этом журналистам заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Украинская правда.

«Есть службы, которые касаются нашей работы. В первую очередь, это экспертные службы, пишут выводы экспертиз. Особенно это касается тех дел, где установлены убытки. На них оказывается давление, в том числе, со стороны МВД», - сказал он.

По его словам, сейчас на одного из экспертов, который исследовал качество рюкзаков, Министерством внутренних дел зарегистрировано уголовное производство, в котором значится, что он якобы подделал вывод о ненадлежащем качестве указанных рюкзаков.

Сытник добавил, что, по его мнению, давление на эксперта оказывается с тем, что качество рюкзаков имеет определяющее значение по делу.

Также он отметил, что это не единичный случай давления на экспертов.

Как сообщал ForUm, в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

В июле 2015 года Генпрокуратура начала уголовное производство по делу о закупке рюкзаков для нужд АТО. Согласно данным журналиста Романа Бочкалы, МВД закупило рюкзаки по 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн. Через некоторое время на YouTube появилось видео разговора лиц, похожих на Сергея Чеботаря и Александра Авакова с еще одним человеком, на котором они договариваются о поставках рюкзаков еще до проведения тендера.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

7 ноября 2017 года на сына Авакова надели электронный браслет, однако в конце декабря Соломенский суд Киева отменил это обязательство.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Авакова-младшего, Чеботаря и Литвина.

Но в декабре Апелляционный суд Киева отменил это решение.

В марте 2018 года суд повторно наложил арест на имущество Авакова-младшего.

В апреле НАБУ и САП завершили досудебное расследование по уголовному производству против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.