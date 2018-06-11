также в разделеПроисшествия
Военный отбил селезенку сослуживцу, командование в/ч пыталось скрыть ЧП 25
Правозащитники: С начала войны на Донбассе пропали почти 4 тысячи человек 23
Пожар уничтожил церковь на Прикарпатье 25
В Харькове почти неделю ежедневно «минируют» бизнес-центры 25
На Прикарпатье с ночи тушат старинную церковь 69
Боевики продолжают попытки наступлений и несут потери, среди ВСУ – трое раненых 55
Во Львове всю ночь гасили стрелковый комплекс Минобороны 38
На Донбассе женщина умышленно переехала ноги пограничнику 81
Под Харьковом в ДТП с участием авто полиции погиб мужчина 39
Сутки в ООС: 30 обстрелов, 2 военных ранены 23
В сумском ночном клубе взорвали гранату: 7 пострадавших 37
В Польше разбился самолет с украинским нардепом 215
В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация 116
Боевики снова обстреляли Железное: ранена женщина 32
На Донбассе – активные бои: ранены 6 военных и 16 боевиков 74
МИД проверяет информацию о гибели украинцев в Грузии 41
Ситуация на Донбассе обострилась: 37 обстрелов, ранены 4 военных 122
Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован 29

В Ирпене стаффордширский терьер сильно искусал хозяйку, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла поздно вечером 10 июня на территории одного из частных домовладений. Собака неожиданно набросилась на женщину и сильно покусала.

На момент прибытия полицейских соседям удалось закрыть разъяренное животное в комнате дома. Чтобы успокоить собаку, сотрудники полиции вызвали спецслужбу зоозащитников. После введения нескольких доз транквилизаторов терьера отвезли в ветеринарную клинику.

В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу.

По данным СМИ,  у женщины травматическая ампутация кистей обеих рук. 

«К сожалению, женщина получила очень серьезные повреждения — у нее травматическая ампутация кистей обеих рук. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Собаке с помощью специального ружья ввели снотворное сотрудники службы защиты животных», — приводят Факты слова спикера полиции Киевщины Николая Жуковича.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги