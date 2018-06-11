В Ирпене стаффордширский терьер сильно искусал хозяйку, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Трагедия произошла поздно вечером 10 июня на территории одного из частных домовладений. Собака неожиданно набросилась на женщину и сильно покусала.
На момент прибытия полицейских соседям удалось закрыть разъяренное животное в комнате дома. Чтобы успокоить собаку, сотрудники полиции вызвали спецслужбу зоозащитников. После введения нескольких доз транквилизаторов терьера отвезли в ветеринарную клинику.
В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу.
По данным СМИ, у женщины травматическая ампутация кистей обеих рук.
«К сожалению, женщина получила очень серьезные повреждения — у нее травматическая ампутация кистей обеих рук. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Собаке с помощью специального ружья ввели снотворное сотрудники службы защиты животных», — приводят Факты слова спикера полиции Киевщины Николая Жуковича.
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