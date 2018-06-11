Соединенные Штаты Америки аннулировали американскую визу руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ему отменили визу», - сказал собеседник издания.

При этом источник уточнил, что аннулированный документ был выдан на 5 лет.

Помимо этого собеседник отметил, что Холодницкий должен был участвовать в недавнем мероприятии в США, где был генеральный прокурор Юрий Луценко, но не поехал по указанным выше причинам.

В САП комментировать эту информацию отказались.

Как сообщает LIGA.net, советник по вопросам коммуникаций САП Ярослав Гордиевич посоветовал обратиться журналистам непосредственно в посольство США в Украине. «Вы можете об этом спросить в посольстве, где выдают визу», - ответил он.