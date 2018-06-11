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Стрыйский межрайонный суд Львовской области приговорил к трем годам ограничения свободы местного жителя, который несколько раз разрушал медный памятник Тарасу Шевченко, чтобы сдать его на металлолом.

Соответствующее решение суда от 31 мая обнародовано в Едином реестре судебных решений Украины, передает Украинская правда.

В документе отмечается, что осенью 2017 мужчина с помощью отвертки сорвал медную обшивку, в результате чего повредил часть памятника Тарасу Шевченко в городе Стрый Львовской области, что привело к его дальнейшему разрушению.

Сообщается, что похищенную 3-килограммовую часть памятника подсудимый сдал в пункт металлолома за 426 гривен.

Кроме того, в феврале 2018 он снова повредил памятник в парке им. Т. Шевченко в Стрые, сорвав голову и медные фрагменты постамента, весом 8 килограммов, и сдал их на металлолом за 1136 гривен.

Также отмечается, что мужчина понимал, что совершает преступления, поскольку в 2012 году получил юридическое образование, но раскаялся и просил строго его не наказывать.

Суд признал его виновным в краже и разрушении объекта культурного наследия и приговорил к трем годам ограничения свободы.

Также он должен выплатить в пользу государства 2860 гривен расходов на привлечение эксперта.

 
ForUm

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