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На открытой территории на ул. Пуховской  в Деснянском районе Киеве произошел пожар.

По данным ГосЧС, информации яо возгорании поступила в 14:18.  

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит травяной настил на территории около 3 га.  

Тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших водоисточников. Чтобы предотвратить распространение пожара на большую площадь, по периметру с помощью автотракторной техники пропаханы минерализованные полосы.

На месте происшествия работает 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.  

Тушение пожара пока продолжается.

Причина возникновения пожара выясняется.
ForUm

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