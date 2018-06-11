На открытой территории на ул. Пуховской в Деснянском районе Киеве произошел пожар.

По данным ГосЧС, информации яо возгорании поступила в 14:18.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит травяной настил на территории около 3 га.

Тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших водоисточников. Чтобы предотвратить распространение пожара на большую площадь, по периметру с помощью автотракторной техники пропаханы минерализованные полосы.

На месте происшествия работает 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Тушение пожара пока продолжается.

Причина возникновения пожара выясняется.