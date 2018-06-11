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31 мая в казарменном помещении воинской части на Черкасчине военнослужащий срочной военной службы применил физическое насилие к другому военнослужащему этой же части. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.   

В результате последний был доставлен в Смелянскую городскую больницу с предварительным диагнозом аппендицит, однако в ходе оперативного хирургического вмешательства врачи обнаружили у пострадавшего разрыв селезенки, которую медикам пришлось удалить. Тем самым пострадавшему вызвано тяжкое телесное повреждение.

Однако этот случай должностными лицами воинской части скрывался до 6 июня.

На следующий день по данному факту военной прокуратурой Черкасского гарнизона начато уголовное производство, квалифицировано по ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины. В результате проведения неотложных следственных (розыскных) действий прокуратурой гарнизона установлено лицо, совершившее указанное правонарушение, а также выявлен факт сокрытия должностными лицами указанного правонарушения.

В связи с тем, что должностными лицами принимались меры по сокрытию указанного случая, военной прокуратурой Черкасского гарнизона в отношении 8 должностных лиц воинской части составлены административные протоколы, квалифицированы по ст. 172-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях (бездействие военной власти).

В настоящее время в открытом уголовном производстве пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос объявления нападающему о подозрении.
ForUm

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