В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров.

По данным полиции, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило 11 июня около 13:00.

В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка.

Начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании этих пяти бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.