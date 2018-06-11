Следователи киевской полиции завершили расследование «деятельности» преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угостив их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших от нанесенного комбинированного отравления клозапином и этиловым спиртом умер, сообщает пресс-служба столичного главка.

Участников группировки суд арестовал, кроме двух женщин, которым избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Недавно правоохранители задержали этих злоумышленниц при совершении аналогичного преступления и доказали их причастность еще к трем разбойным нападениям.

Следствием установлено, что злоумышленники начали действовать в апреле 2017 года. Руководил организованной преступной группировкой 32-летний уроженец республики Молдова, который в последнее время жил на Киевщине. Он организовал своих родственников и близких знакомых, следил за выполнением определенных за каждым ролей, руководил действиями участников, сбывал похищенное и распределял полученные преступным путем средства. Руководитель злоумышленников приобщил к схеме двух мужчин – 1991 и 1989 рождения и нескольких женщин. В настоящее время следствием доказано участие в совершении преступлений четырех женщин.

Они знакомились с мужчинами и угощали их напитками, в которые заранее подсыпали лекарственный препарат и вывозили пострадавших в «тихое место». Там уже подключались их сообщники.

«Это были общественные места: территория возле станций метрополитена, центральная улица столицы, караоке-бар или кафе. Злоумышленники не повторялись и каждый раз выбирали новую дислокацию. Когда женщины высматривали потерпевшего, организатор руководил, какого клиента выбрать. Знакомство, совместно выпитое кофе или алкоголь... Злоумышленницы незаметно добавляли в напиток «кавалера» лекарственное средство. Под действием клозапина новый знакомый попадал в состояние, в котором не мог руководить своими действиями. Его выводили на улицу и обворовывали: сумки с вещами, часы, золотые украшения, кошельки, деньги, документы, банковские карточки. Организатор с водителем все время находились неподалеку, поэтому были готовы вмешаться в случае, если возникнет такая необходимость. После совершенного потерпевшего без сознания оставляли на месте, а сами ехали к банкоматам - снимали наличные со счетов обворованных мужчин», - рассказал следователь Главного управления Национальной полиции в Киеве Николай Середа.

Впоследствии пострадавшие попадали в больничные учреждений, а один из них – умер на улице, где его оставили злоумышленники. Как показала экспертиза, смерть наступила от комбинированного отравления клозапином и этиловым спиртом.

Наименьший материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет около тысячи гривен, крупнейший – более 110 тысяч гривен. В общем следствием установлено, что таким образом злоумышленники обогатились почти 275 тыс. гривен.

«Пяти участникам банды объявлены подозрения в совершении группой лиц разбойного нападения и умышленного убийства из корыстных побуждений, за что им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Еще двум женщинам – за совершение разбойного нападения – от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы направлены в суд», - подчеркнул Середа.

По другим эпизодам и другими участниками группировки продолжаются следственные действия.

В начале расследования все участники группировки были арестованы. Впоследствии одна из женщин внесла альтернативный залог, другой суд избрал меру пресечения - домашний арест. Недавно работники полиции вновь задержали злоумышленниц после совершения разбойных нападений на мужчин с использованием лекарственного препарата. Им объявлены подозрения в совершении еще четырех преступлений.