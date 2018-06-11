Встреча президента Петра Порошенко и вице-спикера ВР Ирины Геращенко с родственниками украинских политзаключенных, как оказалось, была нужна только для создания очередного органа политического пиара, считает политолог Петр Олещук, сообщает Страна.Ua.

По информации политолога, осужденный в Крыму Владимир Балух написал письмо, в котором предложил создать «консультационно-координационный совет при президенте Украины, что значительно повысит эффективность действий государства по освобождению политзаключенных, защите прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму и качественно улучшит информационную составляющую в борьбе с российской пропагандой».

«Президент поддержал эту идею. Будет у нас еще одно министерство — Министерство Правды о Пленных, которое будет решать, какая правда нужна украинцам, а без какой они могут обойтись. И это правильно. Министерств, ведомств и комитетов у нас пока еще явно мало. Надо еще что-то добавить», — написал Олещук.

Политолог также отметил, что встречи с президентом семьи политзаключенных добивались не один год.

«Петр Порошенко порадовал обещанием обсудить вопрос освобождения украинцев на заседании глав «нормандской четверки», а также рассказал, что обсудил этот вопрос даже с принцессой княжества Лихтенштейн. Правда, я например, не очень понимаю, какое отношение подобные встречи имеют к реальному освобождению людей? Хотя не сомневаюсь, что указанные уважаемые люди сделают то, что смогут. Например, выразят «глубокую обеспокоенность», — обратил внимание эксперт.

Получается, встреча с родственниками нужна была исключительно для создания очередного органа политического пиара и цензуры «по инициативе снизу», пришел к выводу Петр Олещук.

«К освобождению украинцев с территорий ОРДЛО или из РФ эта история никакого отношения не имеет. Это очередной украинский «карго-культ», который подменяет собой реальные действия и шаги. Ведь не надо быть большим аналитиком, чтобы понимать: создание органов украинской юрисдикции для влияния на территории, находящиеся вне юрисдикции Украины, не выглядит целесообразным», — пояснил политолог.

Он также напомнил, что в недавнем комментарии журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об освобождении Сенцова, посоветовал обратиться к специальной рабочей группе и официальному представителю Украины в ее составе Виктору Медведчуку.

«Понятно, что и в этот раз все это будет решаться тем же путем, что и в случае с Савченко, т.е. через Медведчука и тот же канал, потому как другого варианта Кремль не примет и говорит об этом открытым текстом. Очевидно, что все эти украинские «координационные советы», — это все лишь пиар и ничего более», — резюмировал Петр Олещук.