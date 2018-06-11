Желание Вашингтона ослабить позиции России на европейском энергорынке объясняется экономическим и геополитическим интересом самой Америки. Украине в большой геополитической игре США уделена роль пушечного мяса. Об этом в своем блоге пишет Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Политик напомнил, что правительство Швеции согласовало строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих водах, ранее необходимые разрешения на его строительство и эксплуатацию дали Финляндия и Германия, в поддержку газопровода в обход Украины высказалась Австрия.

«Австрийский нефтегазовый концерн OMV выступает одним из инвесторов строительства «Северного потока — 2». Вместе с другими европейскими компаниями (ENGIE, Royal Dutch Shell, Uniper, Wintershall) они взяли на себя обязательство на 50% профинансировать реализацию этого проекта. Более того, Австрия и Россия укрепили сотрудничество, продлив контракт на поставки российского газа в эту страну до 2040 года», — уточнил лидер «Украинского выбора».

Европейские страны продолжают работу над проектом, несмотря на негодование Вашингтона, давление со стороны США и нарастающее раздражение, обратил внимание политик.

«Foreign Policy, ссылаясь на свои источники в Белом доме, пишет, что Администрация Дональда Трампа готовится ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Схожее заявление представителя Госдепа Сандры Оудкирк цитирует немецкий Spiegel Online», — отметил политик.

Лидер «Украинского выбора» считает, что Белый дом уже давно не скрывает интерес США к европейскому энергетическому проекту.

«В 2016-м, еще при президенте Бараке Обаме, вице-президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европейского Союза и недвусмысленно объяснил, имея в виду американские интересы: «Европе необходимо диверсифицировать источники поставок энергоресурсов». Через год, в августе 2017-го, уже президент Трамп подписал «Меры противодействия врагам Америки путем санкций», где, в частности, указано, что США будут «продолжать противодействовать газопроводу «Северный поток — 2» с учетом его вредного влияния на энергобезопасность Европы», — напомнил Виктор Медведчук.

Желание Вашингтона ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке, по мнению лидера «Украинского выбора», объясняется экономическим и геополитическим интересом самой Америки, которая проводит агрессивную экспансию на энергорынок ЕС.

«Летом 2017 года первую партию сжиженного газа из США приняла Литва. В ноябре польская нефтегазовая компания PGNiG объявила, что заключила пятилетний контракт на поставки американского СПГ. Тогда поляки признали, что намерены и сами потреблять заокеанское голубое топливо, и продавать его в Европе. Что касается Украины, то нашей стране в большой геополитической и экономической игре США уделена роль пушечного мяса: наше государство рискует окончательно лишиться транзита российского газа в Европу», — подытожил лидер «Украинского выбора».