Спасатели ликвидировали пожар в церкви в селе Новица Калушского района Ивано-Франковской области.
«В 3:47 пожар локализован, а в 10:38 – ликвидирован», - сообщает пресс-служба ГосЧС.
Никто из людей не пострадал. На пожаре спасено 1 вспомогательное здание церкви, 1 колокольню и 5 рядом расположенных жилых домов.
Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 м.кв. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, информация о возгорании православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата 1921 застройки поступила 11 июня в 02:07.
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