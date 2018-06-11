Киевская прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора казначейства АО «Ощадбанк» по факту злоупотребления служебным положением, в результате чего нанесен ущерб на сумму свыше 16,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что в период март-апрель 2012 года AT «Ощадбанк» приобрел у Министерства финансов облигации внутреннего государственного займа в количестве 900 тыс. штук на общую сумму более 913 млн гривен.

Однако выяснилось, что за день до уплаты купонного дохода по указанным ОВГЗ чиновник «Ощадбанка», злоупотребляя своим служебным положением, осуществил продажу 250 тыс. облигаций в пользу частного банка «Банк3/4» и офшорной компании Gasterral Trade limited (Кипр). В результате государственное акционерное общество недополучило более 16, млн гривен прибыли от операций с ОВГЗ.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено. Обвинительный акт по ч. 2 ст. 364 УК Украины в отношении указанного лица направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.