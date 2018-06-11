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Президент Петр Порошенко поздравил граждан Украины с первым годом действия безвизового режима со странами Европейского Союза.

«То, о чем мечтали миллионы украинцев, удалось воплотить в жизнь. Убежден, совместными усилиями построим свою мечту будущее для Украины – чтобы украинский народ и украинское государство как можно скорее вернулись в семью европейских народов», - говорится в Facebook Главы государства.

В видеоролике Порошенко отметил, что уже 5,1 миллиона украинский получили биометрические загранпаспорта, которые дают право безвизового посещения Европы, а 555 тыс. граждан уже воспользовались такой возможностью.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.
ForUm

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