Президент Петр Порошенко поздравил граждан Украины с первым годом действия безвизового режима со странами Европейского Союза.

«То, о чем мечтали миллионы украинцев, удалось воплотить в жизнь. Убежден, совместными усилиями построим свою мечту будущее для Украины – чтобы украинский народ и украинское государство как можно скорее вернулись в семью европейских народов», - говорится в Facebook Главы государства.

В видеоролике Порошенко отметил, что уже 5,1 миллиона украинский получили биометрические загранпаспорта, которые дают право безвизового посещения Европы, а 555 тыс. граждан уже воспользовались такой возможностью.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.