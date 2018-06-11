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За прошедшие сутки, 10 июня, боевики пытались ослабить оборону подразделений ВСУ на отдельных направлениях, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз с применением тяжелого вооружения – 120 и 82-мм минометов.

На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на мариупольском направлении – вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединский.

Во время боевых действий трое военных получили ранения.

В результате ведения активной обороны, по данным разведки, 1 боевик уничтожен и 3 ранены.

Ночью текущих суток, 11 июня, в районе населенного пункта Новотошковское противник применил запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.

По состоянию на 07:00 потерь наших военнослужащих нет.
ForUm

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