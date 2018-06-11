Исследовательская компания Bellingcat, которая занимается расследованием катастрофы Boeing 777 рейса МН17, потребовала у представительства России в ООН предоставить доказательства своих заявлений о якобы ложных обвинениях РФ.

«Bellingcat хочет пригласить всех отвечать на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, дать показания того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ненастоящие доказательства в деле MH17», - говорится в Twitter группы в ответ на заявление Полянского.

«MH17 – ужасная трагедия. Никакие слова не могут утешить тех, кто потерял своих близких. Россия хочет ответственности для настоящих исполнителей этого преступления и готова работать, чтобы установить правду. Но претензии #JIT и #bellingcat основаны на подделках...», - написал он.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Минобороны РФ, комментируя «несостоятельность» доклада следственной группы, заявило, что ракеты для установки «Бук» «подлежат списанию и утилизации» после 25 лет эксплуатации. И якобы ракеты, созданные в 1986 году, были в 2011 году изъяты, списаны и отправлены на утилизацию, утверждало ведомство.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.