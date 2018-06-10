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В понедельник, 11 июня, адвокат Бориса Германа Евгений Солодко намерен озвучить фамилию человека из спецслужбы, к которому якобы обратился его подзащитный после того, как получил заказ от российского знакомого. Об этом он заявил в эфире Громадського.

«У меня есть данные о нем, но я их озвучу в понедельник», - сказал адвокат.

Известно, что человека из спецслужбы, которая помогала Герману, зовут Дмитрием. По версии самого Германа, Дмитрий – его давний знакомый. Он утверждает, что обратился к нему сразу после того, как получил заказ из России на убийство ряда людей в Украине. «После того как список был передан Дмитрию, ситуация немного успокоилась. Затем Дмитрий сказал, что убийства не будет и что он сам эту ситуацию локализует. И Боря совершенно спокойно собирался 30 мая вылететь в Италию и вернуться 1 июня. Следствие это подтверждает, потому что обратный билет был найден, его предъявляли суду. Борис был уверен, что с Бабченко ничего не произойдет, никуда бежать он не собирался», - сказал адвокат.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.
ForUm

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