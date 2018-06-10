За прошедшие сутки, 9 июня, отмечалась активизация российско-оккупационных войск на луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на донецком – в районах Песок и Опытного, а также Новоселовки Второй на мариупольском направлении. По данным пресс-центра ООС, противник 30 раз нарушал режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага.

Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, противнику нанесены потери: 2 оккупантов уничтожены и 5 ранены.

Сегодня, в течение ночи 10 июня, враг 5 раз нарушал режим тишины, тяжелое вооружение не применялось.