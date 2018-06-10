В результате аварии легкомоторного самолета в польском Жешуве в субботу пострадал нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

«Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь», - написал он в Facebook.

По словам Мосийчука, пострадавший находится в больнице.

Ранее СМИ сообщили о крушении зарегистрированного в Украине самолета в польском Жешуве.

Все три человека, находившиеся на борту, пострадали. Травмы одного человека были серьезными, и его доставили в больницу вертолетом службы спасения. Других двух забрала «скорая».