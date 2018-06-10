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Сегодня около 06:00 в ночном клубе в Сумах произошел взрыв, в результате которого пострадали 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба облглавка полиции.

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который взорвал гранату на втором этаже заведения – на площадке перед входом, где в это время находились люди.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

«Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований о покушении на убийство, сопротивлении сотруднику полиции, незаконном хранении и использовании оружия и боеприпасов, а также о хулиганских действиях, совершенных с применением предмета для нанесения телесных повреждений, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Дополнительные составы преступления будут установлены в ходе осмотра места происшествия».
ForUm

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