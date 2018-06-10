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В Афганистане террористическая организация «Талибан» объявила трехдневное перемирие, посвященное Ид-аль-Фитру – празднику по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает CNN.

Это первое перемирие с правительством Афганистана с 2001 года. Заявление «Талибана» прозвучало в ответ на ранее объявленное афганским правительством прекращение огня, передает 112 Украина.

На время перемирия талибы позволят семьям заключенных увидеться с родственниками, региональных лидеров «Талибана» также призвали смягчить наказания для людей, удерживаемых талибами под стражей. При этом «Талибан» объявил, что перемирие не распространяется на действия по отношению к иностранным военным.

В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против радикального исламистского движения «Талибан», поводом для которого послужили террористические атаки в Америке 11 сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большинство иностранных войск.

Отметим, что по данным США, правительство контролирует около 56% территории страны, талибы – около 11%.
ForUm

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