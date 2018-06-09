Комиссия депутатской этики Сейма Польши решила не наказывать депутата от движения Kukiz’15 Томаша Жимковского, который сознательно обнародовал неправдивую информацию о якобы избиении украинцами поляков в Перемышле.

Отреагировать Сейм на сознательное обнародование Жимковским недостоверной информации просило, в частности, Объединение украинцев в Польше (ОУП), а также председатель и заместитель председателя комиссии этики Данута Петрашевская и Станислав Гусковский, сообщает Укринформ.

«Комиссия решила прекратить рассмотрение дела», - говорится в сообщении Сейма РП.

Во время дискуссии в конце января в Сейме на тему украинской поправки к скандальному закону об Институте национальной памяти Польши депутат Жимковский, который был одним из докладчиков по этому законопроекту, с трибуны Сейма обосновывал целесообразность принятия «украинской» поправки угрозой «бандеризма» в Польше.

В качестве аргумента он использовал ложь: рассказал, что в Перемышле летом 2016 года украинский националист избил польского патриота во время украинского религиозного шествия и сейчас суд в Перемышле рассматривает это дело. Тем временем ситуация совсем другая: польский суд действительно рассматривает дело избиения во время процессии в Перемышле, но украинца польскими националистами.