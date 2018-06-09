Если проанализировать злоупотребления и нарушения Минздрава, выявленные Счетной палатой, становится понятно, что циничные слова Линчевского — это не оговорка, а позиция Минздрава. Об этом в своем блоге написал Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Политик отметил, что жалкие попытки Минздрава оправдаться тем, что слова Линчевского вырваны из контекста и превратно истолкованы, не только никого не убедили, но и заставили взглянуть под иным углом на деятельность МОЗ.

«Особенно в свете информации, предоставленной Счетной палатой Украины. На заседании 15 мая члены Счетной палаты вскрыли ряд значительных нарушений Минздрава, касающихся лечения украинцев за границей. Было отмечено, что, вопреки рекомендациям Счетной палаты, данным еще в 2015 году, «целостную и прозрачную процедуру лечения украинских граждан за рубежом» министерство так и не создало, но никто из должностных лиц не понес за это ответственности», — обратил внимание В.Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» подчеркнул, что, несмотря на увеличенные в 12 раз за последние 5 лет (с 52 до 628 млн грн) ассигнования из госбюджета, Минздрав не смог эффективно использовать эти средства.

««Использование средств госбюджета осуществлялось с несоблюдением действующих нормативно-правовых актов», — говорится в отчете Счетной палаты. В частности, констатируются отсутствие соглашений с зарубежными медучреждениями, анализа стоимости услуг в разных медучреждениях, оценки качества и результативности лечения, а также ряд других недостатков. В результате Министерство здравоохранения за 2016–2017 годы неэффективно использовало более 31% бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом: 286 млн грн — неэкономно, еще более 23 млн грн — с нарушениями», — уточнил В.Медведчук.

По его мнению, выявленные злоупотребления и нарушения заставляют по-новому посмотреть на заявления заместителя министра здравоохранения и помогают понять, что в медицинском ведомстве действовали осознанно.

«И циничные слова Линчевского — это не оговорка, а позиция Минздрава, которую чиновники ведомства последовательно претворяли в жизнь. Минздрав, по сути, подписал смертный приговор украинцам, которые поражены страшным недугом и у которых осталась единственная надежда на спасение — лечение в зарубежных клиниках. А потому никакие уловки и оправдания чиновников Минздрава (вплоть до истеричных заявлений госпожи Супрун об информационной атаке с использованием манипуляций и лжи) не вернут доверия граждан к ведомству, которое цинично объясняет отсутствие реальной работы бессмысленностью бороться за спасение жизней тяжелобольных украинцев», — считает Виктор Медведчук.