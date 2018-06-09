В результате проведенной представителями военной контрразведки Объединенных сил спецоперации задержан житель Мариуполя, который в 2014 году присоединился к боевикам «ДНР» и с оружием в руках выполнял указания своих главарей.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Впоследствии он был направлен боевиком с позывным «Итальянец» на подконтрольную Украине территорию для сбора разведывательной информации. Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Учитывая то, что шпион не успел нанести ущерб интересам Украины, раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием, он может принять участие в специальной программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», в рамках которой осуществляются мероприятия по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях т.н. «ДНР/ЛНР».