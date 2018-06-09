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За прошедшие сутки, 8 июня, российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применив запрещенное минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Наиболее напряженная обстановка была на Луганщине, где активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты под прикрытием 120 мм и 82 мм минометов пытались вытеснить подразделения ООС с огневых позиций и улучшить свое тактическое положение.

«Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться в глубь обороны оставались нереализованными. В ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения», - говорится в сводке.

На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. В течение почти двух часов противник вел огонь из минометов 120 калибра. В ходе обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитники Мариуполя дали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.

Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка.

Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще 2 наших защитников.

По данным разведки, в течение 8 июня трех оккупантов уничтожены и 16 получили ранения.
ForUm

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