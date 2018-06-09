Операция объединенных сил на Донбассе значительно эффективнее проводившейся ранее Антитеррористической операции. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, передает 112 Украина.
«Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?» – сказал он.
Глава государства заверил, что «шаг за шагом будет проводиться политика восстановления украинского суверенитета на Донбассе».
«Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским», – пообещал Президент.
Как сообщал ForUm, 30 апреля формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года.
Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.
С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.
Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий.
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