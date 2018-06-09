Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что рассматривает возможность амнистировать покойного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Мохаммеда Али, передает Интерфакс.

«Я думаю о ком-то, кого вы все хорошо знаете. Он прошел через многое... и в те времена не пользовался большой популярностью, но память о нем очень популярна. Речь идет о Мохаммеде Али – мы рассматриваем рекомендации, чтобы амнистировать Мохаммеда Али», - заявил Трамп в беседе с журналистами в Вашингтоне.



В свою очередь бывший адвокат Али Рон Твил, представляющий интересы семьи спортсмена, опубликовал заявление, в котором сообщил, что с юридической точки зрения необходимости в амнистии не существует.

«Мы ценим заботу со стороны президента Трампа, но необходимости в амнистии нет», - заявил юрист.



«В 1971 году Верховный суд США единогласно отменил приговор Мохаммеду Али. Судимости, требующей амнистии, нет», - пояснил он.



В 1967 году М.Али отказался служить в армии, после того как его призвали в ряды военнослужащих для отправки во Вьетнам. Боксер был осужден, ему запретили выступать на ринге. Запрет был снят Верховным судом США в 1971 году.

Мохаммед Али – олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, многократный обладатель чемпионских титулов в профессиональном боксе в тяжелом весе. За свою карьеру провел 61 бой, в которых одержал 56 побед, из них 37 нокаутом. После завершения спортивной карьеры занимался общественной и благотворительной деятельностью. Легендарный боксер, на протяжении 32 лет страдавший от болезни Паркинсона, скончался 3 июня на 75-м году жизни. Смерть произошла в результате септического шока, случившегося по неустановленной, но естественной причине.