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Увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов никак не повлияет на переговоры с международными партнерами, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии телеканалу 112 Украина.

«Я думаю, что его поведение было просто неадекватным, неприемлемым. Я вижу, что каждый раз, когда он выступал, он сам постоянно путался в показаниях: все причины каждый день были разными. Поэтому, поверьте мне, он просто искал причину, как оправдать свои неадекватные шаги. Но то уже история», – считает глава правительства.

Гройсман напомнил, что давал Данилюку две недели на «исправление ошибок».

«Но если он этого не желал делать – я принял решение и считаю его абсолютно правильным», – отметил он.

На вопрос, не повлияет ли отставка Данилюка на переговоры с западными партнерами, он ответил: «Я не думаю, что надо фигуру бывшего министра финансов, его роль в современной украинской политике преувеличивать. В любом случае это никак не повлияет ни на переговорный процесс, ни на продолжение или начало реформ».

Как сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. 

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов на первого заместителя министра Оксану Маркарову. 
ForUm

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