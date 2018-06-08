Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в Грузии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.
«МИД Украины оперативно проверяет информацию о вероятной гибели украинских туристов в горах Грузии», – написала она в Twitter.
Ранее Эхо Кавказа сообщило, что во время сплава на реке Ачарисцкали в Хелвачаури погибли четверо туристов. По неподтвержденной информации, погибшие были гражданами Украины.
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