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Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в Грузии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

«МИД Украины оперативно проверяет информацию о вероятной гибели украинских туристов в горах Грузии», – написала она в Twitter.

Ранее Эхо Кавказа сообщило, что во время сплава на реке Ачарисцкали в Хелвачаури погибли четверо туристов. По неподтвержденной информации, погибшие были гражданами Украины.
ForUm

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