Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 12-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Также приняты решения о продлении срока проверки 33-х субъектов декларирования и о результатах осуществления полной проверки в отношении 10 человек.

Так, будут проверяться декларации, предоставленные:

Олегом Билоусом, прокурором Киевской местной прокуратуры №7, за 2017 год.

Вячеславом Богуслаевым, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

Савелием Вашурой, депутатом Мариупольского горсовета, за 2016 и 2017 годы.

Сергеем Земенко, старшим инспектором дежурного отдела оперативного реагирования управления «Корпуса оперативно-внезапного действия» ГУНП в Киевской области, за 2016 и 2017 (после увольнения).

Русланом Крахмильцем, начальником Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области, на основании информации, полученной от Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры, за 2015, 2016, 2017 годы.

Евгением Мураевым, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

Сергеем Нагорянским, судьей Окружного административного суда Киева, за 2015 год (исправлена), а также за 2016 и 2017 годы.

Евгением Панайотовым, детективом Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, 2015, 2016, 2017 годы.

Дмитрием Суходубовым, начальником отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Харьковской области, за 2015, 2016, 2017 годы.

Игорем Тереховым, первым заместителем городского головы Харьковского городского совета, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.

Сергеем Фокиным, прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области, 2015 год.

Игорем Шкирей, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 годы и 2017 (исправленная).

Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены 10 субъектами декларирования, среди которых два народных депутата Украины.

Кроме того, принято решение о продлении срока полной проверки деклараций 33-х субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.