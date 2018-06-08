В Верховную Раду следующего созыва могут пройти восемь политсил, а лидер партии «За життя» Вадим Рабинович и глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко разделят электоральные симпатии украинцев на востоке. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования международного исследовательского центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute), опубликованные на сайте l'Européenne de Bruxelles.

Так, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в новый состав парламента прошли бы восемь политических партий. Наибольшее количество голосов украинских избирателей получили бы партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко (16,2%) и партия «Блок Петра Порошенко – «Солидарность» (9,6%). За ними следуют партия «За життя» Вадима Рабиновича (9,1%), и Радикальная партия Олега Ляшко (8,7%). Также с меньшим количеством депутатов в Раду пройдут: «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (8,1%), «Оппозиционный блок» Юрия Бойко (7,6%), Объединение «Самопомич» Андрея Садового (5,3%) и новый политический проект «Слуга народа» телезвезды Владимира Зеленского.

Отдельно проведенный опрос политических предпочтений жителей востока Украины (Харьковской области, подконтрольных районов Донецкой и Луганской областей) показал, что самыми популярными политиками здесь являются Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Если президентские выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, они бы получили 16,2% и 11,4% соответственно. За ними последовали Юлия Тимошенко (8,0%), Петр Порошенко (6,1%) и Анатолий Гриценко (3,7%). Отмечается, что опрос охватывал политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в выборах.

Также в ходе социсследования был составлен рейтинг восприятия партий – у респондентов спрашивали, за какую политсилу они не проголосовали бы ни в коем случае. Данный антирейтинг возглавили: «Оппозиционный блок», БПП «Солидарность» (70%) и «Батькивщина» (69%). По мнению западных социологов, эти результаты показывают, что украинские избиратели устали от нынешних политиков и хотят видеть новые лица в политике.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 14 по 25 мая 2018 года. Общее количество респондентов составило 2024 человека (репрезентативная выборка). Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – не более 2,2%.

Напомним, это уже не первый опрос электоральных предпочтений украинцев, проведенный BURI-Украина. Предыдущее исследование проводилось в период с 19 по 30 марта 2018 года, а его результаты были опубликованы в конце апреля. Однако в прошлый раз социологи не делали распределения выборки по регионам и не составляли антирейтинг партий.