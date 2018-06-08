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Суд в Херсоне не удовлетворил ходатайство защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о снятии ареста с изъятого в ходе обысков имущества.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

«Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Вышинского относительно возврата изъятого во время обысков имущества», - написала она в Facebook.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В его банковской ячейке нашли пистолет и более 200 тысяч долларов.
ForUm

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