Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ включило в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, еще трех российских деятелей.

В обновленной перечень внесены продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров и актер Максим Щеголев.

Как отмечается, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, Министерство культуры составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сейчас в списке – 134 человека.

Напомним, 6 марта в перечень попали российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих.