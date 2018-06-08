Предприятие управления делами президента РФ возобновило выпуск мороженого, сообщила официальный представитель УДП РФ Елена Крылова.
«Пломбир изготовлен по заказу торгового дома «Кремлевский» и будет называться «Выбор Кремля», - сказала Крылова Интерфаксу.
По ее словам, в продаже будет шесть видов мороженого, в котором «объединены лучшие традиции советского производства и современные технологии».
«Это пломбир в вафельном стаканчике, шоколадный в вафельном стаканчике, в сахарном рожке, с вишневым вареньем в сахарном рожке, крем-брюле в сахарном рожке и эскимо», - перечислила Крылова.
Она уточнила также, что «Кремлевский» пломбир можно купить не только в буфетах администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, но и в магазинах крупных торговых сетей.
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