Две трети украинских политических партий не задекларировали никаких расходов в 2018 году. Это отражено в их отчетах об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Пустые отчеты подали 180 партий из всего 255, информация о которых доступна на сайте НАПК. Всего в Украине более 350 партий. То есть, еще около 100 политических сил не подали отчеты вообще.

Среди политсил, которые де-факто подали пустые отчеты, такие партии как «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», «Винницкая европейская стратегия», «Слуга народа», «Новые лица», «Партия Наталии Королевской – Украина вперед», «УДАР», «Блок Дарта Вейдера».

Зато Коммунистическая партия Украины и Партия регионов официально продолжают вести деятельность. Так, КПУ было потрачено 58 тыс. грн, ПР – 48 тыс.

В общем все украинские партии, не считая парламентских, потратили за три месяца 14,9 млн грн. Больше всего – Аграрная партия Украины (3,4 млн), «УКРОП» (2,3 млн), «Наш Край» (1,4 млн), Украинская галицкая партия (1,2 млн) и ВО «Свобода »(1 млн).

«В Украине сохраняется высокий уровень тенизации партийных финансов. Из 350 партий 100 вообще не подали отчеты, еще 180 – не указали ни одной гривни затрат за три месяца. Кроме этого ряд политсил задекларировали символические суммы средств на свою деятельность. К примеру, Коммунистическая партия потратила всего 58 тыс. грн за первый квартал, то есть, по 19 тыс. в месяц. В то же время в партии работал офис в Киеве, поддерживалась работа партийного сайта, проводились мероприятия в регионах, а лидер КПУ находился в заграничной командировке, где активно выступал с антиукраинской риторикой», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.