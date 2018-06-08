Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что в парламенте происходит «детективная история» с представлениями генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности. Об этом он сказал во время заседания ВР, сообщает УНИАН.

Он отметил, что как только поступили представления на народных депутатов Украины Сергея Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова в Верховную Раду Украины, то он предложил этим депутатам представить письменные объяснения в Комитет ВРУ по вопросам регламента и организации работы ВР в пятидневный срок, как предусмотрено Регламентом.

По его словам, аппаратом ВР было приняты все необходимые меры «для вручения писем председателя с соответствующими предложениями этим народным депутатам. Но в связи с тем, что депутаты не находились на своих рабочих местах в комитетах, а их помощники отказывались получать эти представления, то теперь, в частности, народный депутат Украины Дунаев обратился к председателю ВР с жалобой, что ему не было вручено представление.

Парубий сообщает, что все попытки вручить документы зафиксированы. Спикер ВР, обращаясь к Колесникову и Вилкулу, заявил, что официально сообщает, что «они могут лично получить копии соответствующих представлений генпрокурора Украины у исполняющего обязанности руководителя аппарата ВР Петра Боднара - он находится с утра до ночи на рабочем месте и у него есть эти представления».

Он попросил депутатов не нарушать процедуру и специально не затягивать рассмотрение представлений о даче согласия парламента на привлечение их к уголовной ответственности.

«Есть желание защищаться - читайте, пишите пояснения, объясняйте свою позицию, но избегать ответственности - это не достойно гражданина Украины, это не достойно народного депутата», - сказал Парубий.

Он также сообщил, что всем народным депутатам, в отношении которых поступили представления, на их персональные почтовые ящики поступили эти представления. Он отметил, что в частности Дунаев сначала специально не получает представление, а затем настаивает, чтобы регламентный комитет не принимал никакого решения, а без решения комитета это представление не может рассматриваться в сессионном зале. «Эту методику надо остановить. Эта технология работать не будет», - подчеркнул Парубий.

Напомним, 25 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.

В тот же день генпрокурор внес в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Дмитрия Колесникова.