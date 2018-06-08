Наиболее часто подделываемыми купюрами по итогам 2017 года были банкноты номиналом 500 грн и 100 долл.



Об этом говорится в годовом отчете Национального банка за 2017 год, сообщает УНИАН.

По данным НБУ, в течение 2017 года было изъято из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,6 млн грн, из общего количества изъятых банкнот 61% были номиналом 500 грн образца 2006 года.

Среди изъятых из обращения в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (77,6% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), объем поддельных банкнот номиналом 100 долларов США составил 94% от общего количества изъятых поддельных банкнот долларов США.



