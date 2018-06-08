Фракции БПП и «Народный фронт» потребовали от Службы безопасности возбудить против внефракционного нардепа Евгения Мураева уголовное дело по статье «государственная измена».

Позже ГПУ внесла в Едрей сообщение о совершении Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 УК Украины. Нардеп Мураев, который владеет телеканалом NewsOne назвал в эфире 112 Украина заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

Несколько участков Азовского и Черного морей временно закрыты для судоходства из-за мер по боевой подготовке Вооруженных сил Украины.

«Газпром» обратился с жалобой в суд из-за ареста активов компании по иску украинского «Нафтогаза» в Нидерландах.

Свидетель защиты по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича экс-начальник штаба охраны главы государства Владимир Павленко заявляет, что Януковича планировали расстрелять и сжечь живьем.

Полиция взяла под охрану 7 из 47 человек из списка потенциальных жертв террористов, который Служба безопасности получила в результате спецоперации.

Премьер-министр Владимир Гройсман представил коллективу Министерства финансов и. о. министра Оксану Маркарову.

В Киевской области задержаны владельцы одного из крупнейших аграрных агрохолдингов по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высоких премий правлению компании.

В Сирии в результате авиаудара погибли не менее 44 человек, сообщили правозащитники.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает за присутствие России на саммите стран Большой семерки (G7).

Президент Петр Порошенко выразил убеждение, что в наиболее тяжелых коррупционных делах должна быть отменена такая мера пресечения, как денежный залог.