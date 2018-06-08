АО «Укргазвыдобування» открыло новое газовое месторождение в Харьковской области, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз - более 2 млрд куб. м.

«После получения специального разрешения в декабре 2016 года, месторождений открыто в рекордно короткие сроки - менее чем за 1,5 года, несмотря на то, что данное специальное разрешение позволяет проводить геологическое изучение в 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет, то есть в пределах 10 лет», – говорится в сообщении.