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АО «Укргазвыдобування» открыло новое газовое месторождение в Харьковской области, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз - более 2 млрд куб. м.

«После получения специального разрешения в декабре 2016 года, месторождений открыто в рекордно короткие сроки - менее чем за 1,5 года, несмотря на то, что данное специальное разрешение позволяет проводить геологическое изучение в 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет, то есть в пределах 10 лет», – говорится в сообщении.
ForUm

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