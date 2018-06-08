Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем сотрудниками отдела финансового обеспечения бухгалтерского учета Главного управления Национальной полиции в Киевской области, которые завладели бюджетными средствами на общую сумму более 12 млн грн, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудниками отдела финансового обеспечения бухгалтерского учета ГУ ЧП в Киевской области по поддельным документам открыто на подставных лиц 23 карточных счета для выплаты заработной платы, на которые ежемесячно в период времени с 2007 по 2016 годы перечислялись денежные средства. Таким образом указанные лица завладели бюджетными средствами на общую сумму более 12 млн грн.

По результатам предварительного расследования четырем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. Ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры предосторожности, а также устанавливается круг других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.