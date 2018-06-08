Здоровье украинского политзаключенного Александра Кольченко, объявившего о выходе из голодовки, нормализуется. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский правозащитник из Челябинской области Николай Щур.

«Полчаса назад (10.00 мск) Сашу Кольченко посетил наш адвокат. Саша вышел к нему сам. Оперативники его больше не сопровождали», – написал он.

По словам правозащитника, здоровье политзаключенного нормализуется: врачи выводят его из голодовки, кормят бульонами. «Саша сейчас весит 55 кг , до голодовки было 63», – отметил Щур.

«За время голодовки его посещали представители УПЧ области и члены региональной ОНК. Их поведение нравственным назвать не могу. Когда-нибудь Саша сам расскажет, что и как они ему говорили», – подчеркнул он.

Напомним, крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.

7 июня он прекратил голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья.