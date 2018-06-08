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Председатель Верховной Рады Украины призвал все страны свободного мира и их граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, и предостерег украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в РФ, сообщает пресс-служба Аппарата ВР

«На следующей неделе, 14 июня, в России стартует Чемпионат мира по футболу - ФИФА 2018. Чемпионат мира должен быть большим спортивным праздником, которого ждут поклонники футбола. Но, к сожалению, Чемпионат проходит в России, которая продолжает агрессию против Украины, Молдовы, Грузии», – отметил он.

«Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Предостерегаю украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными в плен русских террористов», - отметил Парубий.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения матчей финальной части Чемпионата мира по футболу.

Билеты на Чемпионат мира по футболу-2018 приобрели порядка 5 тысяч граждан Украины.
ForUm

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