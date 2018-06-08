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В сессионном зале Верховной Рады произошла стычка между депутатами Юрием Березой («Народный фронт») и Александром Долженковым («Оппозиционный блок»).

Как передает УНИАН, выступая на заседании парламента, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы Евгений Мураев (внефракционный) извинился перед Сенцовым и его родственниками за то, что он назвал его террористом.

При этом она отметила, что «Оппозиционный блок» привел этого депутата в парламент.

Депутат Долженков начал с места кричать, что Мураев не является членом фракции «Оппозиционный блок» и он не избирался по списку партии.

На эти возгласы Долженкова депутат Береза поднялся со своего рабочего места и со словами: «Что ты лаешь?», подбежал и ударил несколько раз Долженкова. Депутаты их разняли и отвели Березу на его рабочее место.

Как известно, Мураев избирался в парламент как мажоритарщик в избирательном округе №181 Харьковской области. Он ранее входил во фракцию «Оппозиционный блок», но 14 июня 2016 года вышел из этой фракции и в настоящее время является внефракционным.
 
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