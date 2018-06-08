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2 июня самолет украинских ВМС Ан-26, бортовой номер 09, перехватил российский малый ракетный корабль в непосредственной близости от нашей госграницы, сообщает «Думская».

41 бригада ракетных кораблей черноморского флота РФ взяла под охрану захваченные «ихтамнетами» в 2014 году украинские газодобывающие платформы, которые у нас называют «вышками Бойко».

В операции участвуют малые противолодочные корабли и ракетные катера. Они несут круглосуточное дежурство, ротация проводится каждые две недели.

По сведениям издания, в прошлую субботу самолет украинских ВМС Ан-26, бортовой 09, обнаружил российский малый ракетный корабль (МРК) в непосредственной близости от нашей госграницы.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что 2 июня около полудня поступила информация о том, что неизвестный корабль находится вблизи острова Змеиный. Ан-26 Сакской бригады морской авиации был направлен на выяснение принадлежности судна.

С помощью бортового радиолокатора корабль противника был обнаружен, после чего Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. Перехват произошел вблизи острова Змеиный. Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море. Наш патрульный самолет проконтролировал бегство россиянина, сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино.

Отметим, что сейчас российская сторона переправляет с Каспия в Черное море малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Град Свияжск» и «Великий Устюг». В составе черноморского флота РФ находится только один МРК проекта проекта 21631 — «Вышний Волочек» (заводской номер 636), введенный в строй 1 июня 2018 года.

Напомним, 1 февраля 2017 года во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВСУ Ан-26.
ForUm

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