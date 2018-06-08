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Аудитор Национального антикоррупционного бюро по квоте Верховной Рады Владимир Василенко заявляет, что для нормального аудита деятельности бюро нужны изменения в законе о НАБУ. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Считаю, что в делах НАБУ - и в расследовании этих дел - должны отсутствовать выборочный и политизированный подход. Не может быть возбуждено дело для того, чтобы получить взятку или оказывать политическое влияние», - заявил Василенко.

По его словам, согласно закону, Комиссия внешнего контроля по независимой оценке (аудиту) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины избирается на год.

Как отметил Василенко, сегодня сложилась ненормальная ситуация, поскольку НАБУ работает без аудита с 2015 года. «Они, конечно, делали отчеты, но их никто не контролировал и никто не проверял. Поэтому возникает вполне практический вопрос: с какого периода проводить сейчас аудит? А дел там много. По их статистике - примерно 700 возбужденных дел. Чтобы квалифицированно и добросовестно провести анализ, года будет мало. Поэтому, мне кажется, надо, чтобы был установлен какой-то больший срок на изучение работы НАБУ», - сказал аудитор.

По словам Василенко, другая проблема заключается в том, что в законе о НАБУ не определено, как будет осуществляться материально-техническое обеспечение, то есть, каким образом должна работать Комиссия внешнего контроля по независимой оценке эффективности деятельности НАБУ, с кем работать, «поскольку три человека не могут потянуть всю эту проверку на себе».

Аудитор отметил, что «нужен какой-то штат, какие-то специалисты на контракте - для выполнения отдельных задач по изучению дел и т.д.».

«Надеюсь, что будут внесены и приняты поправки в действующий закон о НАБУ в ближайшее время. И там будут решены все эти вопросы», - сказал Василенко.

Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Рада также назначила Владимира Василенко на должность аудитора НАБУ по парламентской квоте.

Аудитором НАБУ от Кабинета Министров избран доктор юридических наук, глава делегации Украины в GRECO Михаил Буроменский.

Президент еще не назначил своего представителя в бюро.

Согласно законодательству, комиссия в составе трех членов ежегодно проводит независимый аудит эффективности деятельности НАБУ. В составе комиссии должны быть представители правительства, парламента и Президента.
ForUm

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