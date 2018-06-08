Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе открыто уголовное производство по факту незаконного уничтожения, разрушения и порчи памятника истории - Ханского дворца, который расположен в Бахчисарае, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в АРК.

«Во временно оккупированном Крыму под видом реставрационных работ продолжается уничтожение памятника ХVI века - Ханского дворца в Бахчисарае, который является уникальным архитектурным памятником и единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры, который состоит из более 19 объектов. Происходит потеря его подлинности, уничтожение исторической ценности», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1. 298 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, подконтрольный России Госкомрегистр оккупированного Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца. Таким образом музей-заповедник перешел в «республиканскую собственность».