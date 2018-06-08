В условиях отставки министра финансов Александра Данилюка, Международный валютный фонд подчеркнул важность для Украины сохранить ведущую роль Минфина в формировании фискальной политики.

Такой комментарий озвучил в четверг на брифинге в Вашингтоне директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, сообщает Укринформ.

«Мы не комментируем кадровых вопросов в отношении отдельных персоналий, но мы выражаем обеспокоенность о возможных изменениях институционной роли Министерства финансов (Украины. - Ред.)», - отметил официальный представитель Фонда.

В то же время, он подчеркнул: «На наш взгляд, Министерство финансов должно сохранять свою ведущую и решающую роль в (формировании. - Ред.) фискальной политике».

Райс также напомнил, что Данилюк как министр финансов Украины принимал непосредственное участие в переговорах с Международным валютным фондом и был «непоколебимым сторонником реформ».

Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов на первого заместителя министра Оксану Маркарову.