Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает отсрочку введения в действие Закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» и Закона «О жилищно-коммунальных услугах» в части разделения тарифов за коммунальные услуги и штрафов за нарушение сроков установки счетчиков на тепло и воду.



За принятие соответствующего закона №8424 проголосовали 242 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

«Этот законопроект подготовлен как технический. Он должен исправить ситуацию с введением в действие двух законов: Закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» и Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». К сожалению, то количество подзаконных актов, которое должно быть подготовлено правительством, пока в полной мере не подготовлено. Поскольку водой, газом, электричеством люди пользуются каждый день, мы не можем оставить нерешенным введение в действие законов. Поэтому, комитет просит, чтобы вы проголосовали за основу и в целом этот закон. Суть его в том, что мы откладываем введение в действие Закона «О жилищно-коммунальных услугах» только в части коммунальных услуг. Это вода, тепло, обращение с отходами. В то время, как услуга по управлению будет вводиться уже с воскресенья. То есть, уже со следующего месяца мы разрешим людям выбирать самостоятельно управляющих. Мы демонополизируем рынок управления жильем», - сказала народный депутат Алена Бабак, представляя данный законопроект.

Она отметила, что, в связи с неготовностью подзаконных актов по коммунальным услугам, пока нельзя демонополизировать рынок управления жильем. «Не готовы постановления Кабмина, порядки формирования тарифов. Поэтому комитет просит отложить это до 1 мая следующего года, после отопительного сезона», - сказала она.

Согласно пояснительной записке, законом предусматривается отсрочка до 1 августа 2020 года вступления в силу нормы о применении финансовых санкций к субъектам хозяйствования за нарушение сроков установления средств учета тепловой энергии и воды. Также, предусмотрена отсрочка введения в действие Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» №2189 до 1 мая 2019 года в части регулирования коммунальных услуг.

«Определено, что уже заключенные договоры о предоставлении коммунальных услуг сохраняют силу на условиях, определенных такими договорами, однако потребители должны заключить с исполнителями коммунальных услуг договоры о предоставлении соответствующих услуг согласно Закону №2189 до 1 мая 2020 года. Нормы закона №2189, регулирующие услугу по управлению многоквартирным домом, вводятся в действие с 10 июня 2018 года. Однако, договоры о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые уже были заключены, сохраняют силу на условиях, определенных такими договорами, пока не будут заключены договоры о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом», - отмечается в пояснительной записке.

Напомним, 22 июня 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, который предусматривает обязательную установку домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

27 июля документ подписал Президент.