Группа зарубежных хакеров обнародовала новую порцию сенсационных документов, принадлежащих экс-главе Администрации президента Януковича, а ныне одному из лидеров «Оппозиционного блока» народному депутату Сергею Левочкину. Они уже традиционно выложены на сайте imgur.com, который публикует практически все материалы знаменитой хакерской группы Anonymous.

Напомним, до этого – около двух недель назад – этот же сайт уже публиковал переписку Сергея Левочкина с Полом Манафортом по поводу «распила» «Укртелекома».

На этот раз документы не менее сенсационные и касаются совершенно различных сфер деятельности скандального депутата. В новой порции документов снова переписка с Манафортом. На этот раз скандальный американский политтехнолог «торгуется» с Левочкиным по поводу оплаты в 3 млн евро, соглашаясь их «конвертировать» по курсу национальной валюты. Манафорт высказывает уверенность в близкой победе, но ставит это в зависимость от получения денег.

В частности, опубликована схема создания семьей Левочкиных ТОВ «ФК «Народна позика», который дал этой же семье в долг более 110 млн грн. В документах также содержатся расписки депутатов Сергея Левочкина и Юлии Левочкиной, которые берут в долг огромные суммы (5 и 7 млн грн) у собственной матери, до этого одолжившей у «Народной позики» фантастическую сумму в 110 млн грн.

Интересна также схема, по которой народный депутат Левочкина скрывает свое участие в банке «Клиринговый дом».

Еще одна сенсация – в опубликованных документах содержится письмо Сергея Левочкина человеку с инициалами ДФ, к которому депутат обращается как к «дорогому другу». Суть этого письма касается деятельности телеканала «Интер» и Хорошковского, «химических вопросов» работы с Кабмином, «вопросы закрытия дел по Фурсину», «работы по зачистке ситуации по Америке», «работы фокус-групп и выдачи дивидендов по Юре» (не указывается, но угадывается, о ком идет речь), а также «работы по Рабиновичу с САП, НАБУ, МВД, СБУ и ГПУ».

Хочется верить, что опубликованные хакерами документы станут предметом пристального изучения и уголовных дел не только в международных правоохранительных структурах, но и в НАБУ. В любом случае, это – один из самых крупных коррупционных скандалов в современной украинской политике.