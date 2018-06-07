Если Олег Сенцов вернется, есть большой риск, что всплывет информация об истинной роли, которую сыграл в его деле Алексей Гриценко, считает блогер Николай Васильковский. Об этом Васильковский пишет в своем блоге.

По мнению Васильковского, кроме Геннадия Афанасьева, действующий депутат Киеврады и сын кандидата в президенты Алексей Гриценко напрямую причастен к задержанию Олега Сенцова и Александра Кольченко в мае 2014 года в Крыму. Блогер напоминает, как в марте 2014 года Алексей Гриценко вместе соратниками по «Автомайдану» отправился в Крым, а во время пребывания на полуострове пропал более чем на неделю. По словам самого Гриценко-младшего, в Крыму его задержали и допрашивали, после чего отпустили.

«Как уже говорилось, в 2014 году Гриценко-младший вместе с Сенцовым состояли в движении «Автомайдан». В марте 2014 года Алексей Гриценко вместе с соратниками по «Автомайдану» поехали в Крым, когда уже полным ходом шла подготовка к референдуму. Приехав на полуостров, Алексей Гриценко вместе с друзьями неожиданно на неделю пропадают из поля зрения», - напоминает Васильковский.

Васильковский подчеркивает, что если в Киеве узнают правду, Алексею Гриценко не только придется забыть о политической карьере, но и грозит обвинение в государственной измене.

«А сам Алексей Гриценко категорически не хочет говорить, почему после задержания в марте 2014 года в Крыму его неожиданно отпустили. Гриценко-младший молчит, как Сенцов на допросе, потому что если в Киеве узнают правду, то о политической карьере придется забыть. А там недалеко и до обвинения в государственной измене», - считает блогер.

Блогер обращает внимание на слова Гриценко, который сознался, что во время задержания в Крыму в марте 2014 года его допрашивали о возможных акциях протеста против РФ. По мнению блогера, именно тогда сын экс-министра обороны и сдал ФСБ всех членов антироссийского подполья в Крыму, в том числе, и Олега Сенцова.

«Как же так получилось, что «мажорные» украинские патриоты строят политическую карьеру, а Сенцов и другие «пошли паровозом» по делу о терроризме? Собственно, Алексей Гриценко сам ответил на этот вопрос, когда признался, что во время задержания их допрашивали по возможным акциям протеста во время проведения крымского референдума. Выглядит так, что сотрудники ФСБ в марте благодаря допросу Гриценко получили полную картину об антироссийском подполье в Крыму. Зная, кто входит в группу Сенцова, спецслужбы установили слежку за основными фигурантами, чтобы в мае 2014 года взять «на горячем», - пояснил Васильковский.

Блогер обращает внимание, что в видеоблоге Ольги Шарий были показаны только те страницы допроса Геннадия Афанасьева, где он дал показания на Олега Сенцова.

«Кстати, стоит обратить внимание, что в опубликованных материалах допросов Афанасьева присутствуют только те страницы, которые посвящены Олегу Сенцову. Интересно было бы прочитать остальное. Возможно, тогда роль Алексея Гриценко в этих событиях предстанет в новом свете», - прогнозирует Васильковский.

По мнению Николая Васильковского, теперь становится понятно, почему Алексей Гриценко так нервничает, когда заходит речь о том, что Сенцова могут обменять и он вернется в Украину.

«И теперь становится понятно, почему Алексей Гриценко, Геннадий Афанасьев и другие участники этой истории так нервничают, когда речь заходит о том, что Сенцов и Кольченко могут вернуться на Украину, вместо того, чтобы годами гнить в колонии», - поясняет Николай Васильковский.