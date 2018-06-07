Причиной исчезновения эфирного сигнала телеканала «Киев» стало повреждение неизвестными лицами муфты с оптическими кабелями под землей.
Об этом заявили сотрудники компании «ВОКС», которая обслуживает эти линии, сообщается на сайте телеканала.
Поскольку линия связи проходит в специальных подземных коммуникациях, которые являются стратегическими и охраняемыми, телеканал «Киев» обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
На 17:30 восстановительные работы продолжаются.
Напомним, сегодня около 13.00 из эфира исчез сигнал телеканала «Киев».
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