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Причиной исчезновения эфирного сигнала телеканала «Киев» стало повреждение неизвестными лицами муфты с оптическими кабелями под землей.

Об этом заявили сотрудники компании «ВОКС», которая обслуживает эти линии, сообщается на сайте телеканала.

Поскольку линия связи проходит в специальных подземных коммуникациях, которые являются стратегическими и охраняемыми, телеканал «Киев» обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

На 17:30 восстановительные работы продолжаются.

Напомним, сегодня около 13.00 из эфира исчез сигнал телеканала «Киев».
ForUm

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